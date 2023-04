1 mei is de laatste dag om subsidieverzoeken in te dienen 

WILLEMSTAD – Maandag 1 mei is de laatste dag waarop stichtingen hun subsidieaanvraag volgens de nieuwe procedure kunnen indienen bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling. Stichtingen die al subsidie ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag indienen voor 2024.

Om het beheer van subsidiefondsen te verbeteren en te optimaliseren, heeft het ministerie in juni 2022 de Subsidie-unit opgericht. Op dit moment zijn er 37 stichtingen die subsidie ontvangen. Via de Subsidie-unit kan het ministerie naar eigen zeggen een veel gerichter overzicht hebben van instanties die subsidie ontvangen en hoe ze hun doelen kunnen bereiken.

En dat is nodig. De Algemene Rekenkamer heeft in 2021 becijferd dat er 260 miljoen gulden in de jaren daaraan vooraf verstrekt zijn zonder de vereiste ministeriële beschikkingen of vastgestelde overeenkomsten.

Het proces van controle en handhaving van de subsidiedocumentatie zal dan ook worden verbeterd om te voldoen aan de wettelijke basis en om te zorgen dat de verleende subsidiedoelen worden behaald.

Documenten voor subsidieaanvraag moeten worden ingediend bij het ministerie en de aanvraag moet ook per e-mail worden ingediend. Houdt daarbij rekenbing met de vrije dagen voor 1 mei, om op tijd te zijn.