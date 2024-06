Algemeen 10.000 gulden voor hulp wateroverlast Bándabou Redactie 25-06-2024 - 1 minuten leestijd

Links initiatiefnemer Egbert Vos en rechts Joel Tielman, vice-president van Fundashon Viba.

WILLEMSTAD – De Stichting Hulp aan Curaçao heeft een donatie van 10.000 gulden gedaan aan de Fundashon Vishon Bandabou. Deze financiële steun is bedoeld om de gezinnen te helpen die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast die het eiland op 4 mei dit jaar teisterde.

De fondsen worden ingezet om de directe noden van deze kwetsbare gezinnen te lenigen en hen te ondersteunen bij het herstellen van de aangerichte schade.

De wateroverlast van mei had een verwoestende impact op veel huishoudens op Curaçao, vooral in Bándabou. Talrijke huizen raakten beschadigd en veel gezinnen verloren bezittingen.

De situatie heeft een dringende behoefte aan noodhulp en ondersteuning voor de getroffenen gecreëerd. Samenwerking tussen lokale organisaties is in deze moeilijke tijden van cruciaal belang om de gemeenschap te helpen herstellen en opnieuw op te bouwen.

ANBI

Stichting Hulp aan Curaçao is een ANBI-stichting uit Nederland die diverse projecten op Curaçao ondersteunt. De organisatie richt zich op het bieden van hulp aan de meest kwetsbare leden van de Curaçaose gemeenschap.

In 2023 verleende de stichting ruim 225.000 gulden aan steun aan verschillende projecten op het eiland, waaronder de Voedselbank Curaçao, Hidden Green Movement en het Daily Meal Program. De informatie daarover is terug te vinden in de jaarrekening en het jaarverslag over 2023, beschikbaar op hun website.