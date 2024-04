Politie en Justitie 10 jaar cel en tbs voor Jamel Lomp na doodsteken supermarktmedewerker in Den Haag Redactie 18-04-2024 - 4 minuten leestijd

DEN HAAG – De rechtbank Den Haag heeft de 57-jarige Jamel Lomp uit Curaçao veroordeeld voor de moord op de 36-jarige supermarktmedewerker Antoneta Gjokja, in de Albert Heijn op 20 juni vorig jaar in Den Haag. De rechtbank heeft de verdachte een celstraf opgelegd van tien jaar en daarnaast tbs met dwangverpleging.

Op de bewuste dag liep Lomp op klaarlichte dag de supermarkt in. Op camerabeelden is te zien dat hij in de supermarkt een mes pakt en met het mes in zijn hand een rondje door de winkel loopt. Lomp is naar de broodafdeling gegaan.

Tijdens het lopen heeft hij de verpakking van het mes verwijderd. Op de broodafdeling heeft hij vervolgens het slachtoffer meerdere malen met het mes in haar bovenlichaam gestoken. Het slachtoffer had geen enkele kans op overleven. Daarna heeft hij de supermarkt verlaten. Jamel Lomp is in totaal drie minuten in de winkel geweest. De verdachte heeft later verklaard dat hij wraak wilde nemen op mensen van Albert Heijn door een medewerker te steken met een mes.

Gedragsdeskundigen

Een psycholoog en psychiater concluderen dat bij de verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Ze stellen vast dat de verdachte in de directe aanloop tot en ten tijde van het steekincident psychotisch was en dat hij werd gedreven door paranoïde waandenken en wraakgevoelens. Hij kan planmatig en rustig overkomen, ook al wordt zijn gedrag gestuwd en gestuurd door psychotische gedachten.

De verdachte is eerder in Nederland en in Engeland gedwongen behandeld geweest, maar hij heeft zich aan deze behandelingen onttrokken. Op Curaçao is aan hem een tbs-maatregel opgelegd. Hij werd echter zo gevaarlijk geacht dat de psychiatrische instelling op Curaçao hem niet meer in de Capriles kliniek wilde toelaten. Daardoor is deze behandeling vroegtijdig geëindigd. De deskundigen concluderen dat een hoog beveiligd forensisch behandelingskader noodzakelijk is. Daarom adviseren zij om aan de verdachte de maatregel tbs met dwangverpleging op te leggen.

Oordeel

De rechtbank stelt vast dat Lomp zich veel herinnert van de gebeurtenissen. Hij wist dat hij geen mensen mocht doden. Hij heeft onder meer verklaard dat hij heeft nagedacht of hij het wel of niet zou doen en dat hij een innerlijk gesprek met zichzelf heeft gevoerd.

Ook heeft Lomp tijdens het onderzoek in het Pieter Baan Centrum gezegd dat hij het in de Albert Heijn had voorzien op een blanke Nederlander en daarom dit slachtoffer heeft gekozen. Hij heeft verklaard dat hij achteraf spijt heeft van zijn handelen. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat hij over voldoende capaciteit beschikte om de betekenis van zijn gedragingen te beseffen.

De rechtbank concludeert dat het gedrag van Jamel Lomp ten tijde van het steekincident in overwegende mate, maar niet volledig, werd bepaald door zijn ziekelijke stoornis. De verdachte was in staat een afweging te maken ten aanzien van zijn handelen. Daarom is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank. De feiten worden hem wel in sterk verminderde mate toegerekend.

De verdachte heeft volgens zijn vooropgezette plan het slachtoffer met een mes doodgestoken. Daarmee heeft hij haar het meest fundamentele recht ontnomen waarover een mens beschikt, te weten het recht op leven. De koelbloedigheid en de gruwelijkheid waarmee hij het slachtoffer, een voor hem willekeurige persoon, heeft neergestoken, vindt de rechtbank uitermate schokkend.

Het slachtoffer was in de Albert Heijn nietsvermoedend aan het werk en werd daar op klaarlichte dag, onder toeziend oog van haar collega’s en winkelend publiek, op meedogenloze wijze neergestoken. Zij heeft op geen enkele wijze aan haar vreselijke lot kunnen ontkomen. De verdachte heeft de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan.

De rechtbank vindt een celstraf van tien jaar passend. Daarnaast legt de rechtbank tbs met dwangverpleging op. Ook moet de verdachte schadevergoedingen van 150.000 en 17.500 euro betalen aan twee nabestaanden, te weten de echtgenoot en de moeder van het slachtoffer.