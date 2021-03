1000 actieve corona-besmettingen op Curaçao

Curaçao heeft sinds zaterdag duizend actieve coronacases. 163 mensen werden die dag positief getest. In totaal werden 737 coronatesten afgenomen. Een testratio derhalve van 22,1 procent.

42 corona-patiënten zijn genezen. Acht werden opgenomen in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. In totaal liggen er nu 19 mensen in het ziekenhuis van wie zes patiënten op de Intensive Care.

Een van de opgenomen patiënten is afkomstig uit Bonaire. Er liggen vier Bonairianen in het CMC, van wie twee op de intensive care.