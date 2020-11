105 miljoen liquiditeitssteun tot einde van het jaar

10 Gedeeld

Met de ondertekening van het politieke akkoord tussen Nederland en Curaçao is de weg vrij is om over te gaan tot het verstrekken van een derde tranche liquiditeitssteun van 105 miljoen gulden voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. Het College financieel toezicht is gevraagd om advies uit te brengen of er aanvullende steun benodigd is voor de periode tot aan het einde van dit jaar.

Dit advies en de besluitvorming hierover worden besproken in de Rijksministerraad van 13 november.

Het Cft wordt daarnaast, op verzoek van Curaçao, gevraagd om in zijn aanvullend advies mee te wegen of, en zo ja, in hoeverre en onder welke voorwaarden, de drie sociale steunmaatregelen van Curaçao gefinancierd kunnen worden uit de bestaande budgetruimte

Het gaat dan om de post-covid werkloosheidsuitkering, de NOW-regeling en de ZZP-regeling.