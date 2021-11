107 jaar oude Noorse driemaster op bezoek op Curaçao

16 Gedeeld

WILLEMSTAD – Op vrijdag 5 november heeft Capitain Marcus Seidl, commandant van het onderzoeksschip de Statsrad Lehmkuhl een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao. Bij dit bezoek waren ook een aantal bemanningsleden aanwezig.

Het 107 jaar oude en 98 meter lange schip begon in augustus 2021 aan een lange vaart van 55.000 nautische mijlen om vanuit Noorwegen een reis langs 36 havens wereldwijd te maken.

De Statsraad Lehmkuhl is een Noors zeilschip uit 1914. Thuishaven van de driemaster is de Noorse stad Bergen. Het schip wordt gebruikt als opleidingsschip door onder meer de Noorse marine.

Het van oorsprong Duitse schip werd gebouwd door de rederij Johann C. Tecklenborg in Bremershaven en werd Grossherzog Friedrich August gedoopt, naar groothertog Frederik August van Oldenburg. Het diende oorspronkelijk als schoolschip voor de Duitse keizerlijke marine.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het schip in 1919 buitgemaakt door de Britten en in 1921 verkocht aan Kristofer Lehmkuhl (1855-1949), minister (statsråd) van werkgelegenheid in de Noorse regering. Het schip werd ook vernoemd naar Lehmkuhl.

Het schip doet regelmatig mee aan Tall Ships’ Races. Het behaalde de eerste plaats in de races van 1960, 1993, 1997, 2007 en 2018. In de Tall Ships’ Races van 2008 won het schip de Boston Teapot Trophy voor het snelste schoolschip ter wereld en in 2018 de prijs voor meest internationale bemanning. De Statsraad Lehmkuhl nam ook deel aan Sail Amsterdam in 2005 en 2015 en aan DelfSail in 2009 en 2016.

Het schip is uitgerust met moderne apparatuur voor het continu verzamelen van hoogwaardige data over de oceaanfysica, -chemie en -biologie.