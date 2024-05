Politie en Justitie 11 Jaar cel voor man die slachtoffer levend begroef Redactie 25-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De rechtbank heeft Maicholl Leones-Garcia veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar voor zijn rol in de moord op de 50-jarige handelaar Angel Barrios Rodriguez. Dat meldt de Èxtra. De verdachte werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de moord op de handelaar.

Eerder al stonden andere mannen in deze zaak terecht. Hoofdverdachte was Mauricio O.. Die kreeg zestien jaar cel. Niet de hoogste straf, want hij heeft de politie geholpen en daarvoor strafvermindering gekregen. De hoogste straf was voor zijn maatje Montilon, die 22 jaar kreeg. Drie anderen kregen straffen variërend van vijf tot tien jaar.

Leones-Garcia is de laatste verdachte die terechtstaat. Hij bestuurde de graafmachine en groef het gat waarin zijn medeplichtigen de levende Rodriquez begroeven. De medeplichtigen brachten het slachtoffer, geboeid en geblinddoekt, naar het gat en dumpten hem erin. Vervolgens bedekte Leones-Garcia het gat.

Maar hij werd niet schuldig bevonden aan de ontvoering van de handelaar. Daarom kreeg hij geen vijftien jaar, zoals geëist, maar elf jaar voor medeplichtigheid. De eis van de familie voor schadevergoeding van 50.000 gulden werd afgewezen vanwege onvoldoende onderbouwing.

Aangifte

Na de verdwijning van de handelaar deed zijn echtgenote aangifte bij de politie. Tijdens het onderzoek arresteerde de politie een medewerker van de handelaar, Mauricio O., toen hij probeerde geld van de bankrekening van de vermiste handelaar op te nemen.

Mauricio bekende zijn schuld en onthulde de identiteit van zijn medeplichtigen. Hij leidde de politie ook naar de locatie van het lichaam van Angel Barrios Rodriguez op een plantage. Tien mannen werden aangeklaagd in deze zaak, waarvan zes werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van twaalf tot 22 jaar.