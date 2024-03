110 boten in de 44e Sint-Maarten Heineken Regatta

SIMPSON BAY – De Sint-Maarten Heineken Regatta, een hoogtepunt op de internationale zeilkalender, is terug voor haar 44e editie met meer dan 110 zeilboten aan de startlijn. Dit jaarlijkse evenement, bekend om zijn feestelijke sfeer en competitieve zeilen, trekt teams aan uit meer dan 25 landen, waaronder de verdedigende kampioenen GFA Caraibes – La Morrigane.

De regatta, die plaatsvindt tot en met 3 maart, belooft vier dagen van intensieve zeilactie in de kristalheldere wateren en onder de gunstige noordoost passaatwinden van Sint-Maarten. Teams van over de hele wereld, van professionele zeilers tot vakantiegangers en zeilfamilies, hebben zich verzameld in het Regatta Village in Port de Plaisance, waar de registratie woensdag van start ging.

Onder de deelnemers is het team van GFA Caraibes – La Morrigane, die na hun overwinning in 2023 opnieuw meedoen. Schipper Tristan Marmousez benadrukt het belang van deze regatta: “Dit is onze laatste wedstrijd in het Caribisch gebied voordat we naar de Stille Oceaan trekken. We zijn hier om een sterke race te zeilen en het team op een hoogtepunt te laten eindigen.”

De Sint-Maarten Heineken Regatta staat bekend om het samenbrengen van zeilers met een passie voor de zee, ongeacht hun achtergrond of ervaringsniveau. Van de snelle en furieuze Maxi’s en Performance Multihulls tot de ontspannen Bareboat charters, er is voor elk wat wils in deze unieke zeiluitdaging.

Terwijl de zeilgemeenschap zich opmaakt voor de races, worden deelnemers en toeschouwers getrakteerd op een mix van spanning op het water en feestelijkheden aan wal. De regatta is niet alleen een test van zeilvaardigheid en teamwerk, maar ook een viering van de rijke zeilcultuur en de gastvrijheid van Sint-Maarten.