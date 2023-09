115 dagen cel voor beroving toerist om autosleutels

WILLEMSTAD – Een 28-jarige man is vorige week veroordeeld tot 250 dagen, waarvan 135 voorwaardelijk, voor een beroving op een toerist bij Mambo. Die vond plaats op 18 mei.

De man liep op het parkeerterrein op de toeristen af, bedreigde hen en eiste de autosleutels. Die kreeg hij, maar het liep anders dan hij wilde. De toeristen hadden ook een stuurslot geplaatst.

De man stopte de sleutels in zijn zak en rende weg. De slachtoffers achtervolgden hem en slaagden erin hem te pakken. De politie arriveerde ter plaatse en arresteerde de man.

Tijdens de behandeling van de zaak verklaarde de man dat hij dagenlang niet had gegeten, geen dak boven zijn hoofd had en geen water om zichzelf te wassen. Hij baadde elke dag in de zee. Op de bewuste dag was hij het zo zat en pleegde naar eigen zeggen uit wanhoop de beroving.

De officier van justitie vond de beschuldiging bewezen en eiste een gevangenisstraf van 24 maanden tegen de man. De rechter week af van de eis en gaf hem een kans door hem te veroordelen tot 250 dagen, waarvan 135 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.