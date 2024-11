Sport 11e KLM Curaçao Marathon: duizenden deelnemers, bijzondere verhalen Dick Drayer 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

Winnaar Jas Hot

WILLEMSTAD – Dit weekend vond de elfde editie van de KLM Curaçao Marathon plaats. Met 2.600 deelnemers uit 38 landen was het evenement volgens de organisatoren een groot succes. Het start- en eindpunt was bij het Corendon Mangrove Beach Resort. Deelnemers liepen verschillende afstanden, van vijf kilometer tot de volledige marathon van 42,2 kilometer.

Opvallend dit jaar was de deelname van Mr. Roni Kauri (56) uit Duitsland, die met startnummer 300 zijn 300e marathon liep. Niels de Leeuw (52) liep de volledige marathon op slippers om geld in te zamelen voor een droomproject op Bonaire. De oudste deelnemer was 86 jaar, en de jongste slechts enkele maanden oud, meegereden in een kinderwagen.

Het evenement bracht niet alleen sporters samen, maar versterkte ook de internationale verbinding. “De KLM Curaçao Marathon is meer dan een sportevenement. Het creëert vriendschappen en verbindt mensen wereldwijd,” aldus race-directeur Kees van Muiswinkel.

Uitslagen

Bij de 42,2 kilometer lange marathon wonnen Jas Hot uit Nederland en Mari Kauri uit de Verenigde Staten met respectievelijke tijden van 3:05:40 en 4:00:09. Op de halve marathon ging Rodrigo Zanin uit Brazilië als eerste over de finish in 1:32:18, terwijl Lydia Kauri uit Finland won met 1:41:41.

In de kortere afstanden wisten zowel lokale als internationale lopers podiumplaatsen te behalen. Zo won Dena Marie Barby uit Curaçao de vijf kilometer in 20:57, en Ben Veninga uit Nederland de tien kilometer in 38:19.

Volgende editie

De organisatie kijkt vooruit naar de twaalfde editie op 29 en 30 november 2025. De inschrijvingen daarvoor openen al op 20 december dit jaar.

