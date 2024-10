Sport 12-jarige Curaçaose debutante wint dragracetitel Dick Drayer 07-10-2024 - 2 minuten leestijd

In het midden Farrah Henriquez

Oranjestad — De 12-jarige Farrah Henriquez uit Curaçao schittert op het internationale drag racing evenement “Caribbean Shootout 2024” op Aruba door in haar categorie de eerste prijs te winnen. Met haar overwinning sleept zij de titel Kampioen Junior Dragster binnen voor Curaçao.

Het evenement vond afgelopen weekend plaats op het International Raceway Park Palomarga, waar teams uit Aruba, Curaçao en Puerto Rico aan deelnamen. Het Curaçaose team Balachie Racing nam deel in vrijwel alle categorieën en behaalde met drie van haar leden prijzen voor Curaçao.

Farrah, leerling van het Radulphus College, maakt tijdens dit evenement haar debuut in de dragrace-wereld. Met haar junior dragster, genaamd Wild Thing, versloeg ze de concurrentie en vestigde ze haar naam als opkomend talent in de autosport.

Naast Farrah blinkt ook teamgenoot Reagan Torbed uit. De 18-jarige student van het Nilda Pinto Secundair Beroepsonderwijs (SBO) wint met zijn motorfiets Castigala jr de eerste prijs in de categorie Quick 80 Bike. Hiermee verdiende hij de titel Kampioen Quick 80 Bike voor Curaçao.

Ervaren dragsterpiloot Joann Freitas França, bekend als de Koningin van Balachie Racing, behaalde op zowel 4 als 6 oktober de tweede plaats in de categorie BOX. Met haar dragster Mrs. Big Nose verwierf zij de titel Sub-Kampioen BOX voor Curaçao. Joann vertrekt binnenkort naar Nederland om haar studie voort te zetten.

Populair

Drag racing is een populaire vorm van autosport in het Caribisch gebied, waarbij twee voertuigen vanaf een staande start over een rechte baan racen, meestal over een afstand van een kwart mijl (ongeveer 402 meter). Het trekt deelnemers en toeschouwers van verschillende eilanden.

De drie winnaars en de rest van het Balachie Racing team zijn op 26 oktober 2024 opnieuw te zien op de International Raceway Rondeklip op Curaçao.

