Nieuws Curaçao 12 miljoen euro naar luchtafweer Curaçao Maarten Schakel 09-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Nederlandse ministerie van Defensie maakt zo’n 12 miljoen euro vrij voor luchtafweergeschut voor de Caribische eilanden. Dat vertelde minister van Defensie Ruben Brekelmans deze week tijdens zijn kennismakingsbezoek.

Het gaan om wapens die vanuit de hand kunnen worden afgevuurd. Ook wordt er anti-drone apparatuur aangeschaft, gezien de wereldwijde trend waarbij drones steeds vaker worden ingezet bij conflicten of spionage. Op de vraag of het aannemelijker is dat we deze nieuwe middelen nodig hebben en we ze mogelijk moeten gebruiken, antwoordt Brekelmans: “Je schaft deze dingen juist aan in de hoop dat je ze nóóit hoeft te gebruiken.”