1200 personen onterechte voedselhulpaanvragen

WILLEMSTAD – Ruim 1200 personen hebben ten onrechte een voedselbetaalpas van het Rode Kruis in bezit. Dat heeft het ministerie van SOAW gisteren bekend gemaakt.

Ruim 4300 personen hebben zich ingeschreven voor voedselhulp. Daarvan zijn 1400 aanvragen goedgekeurd. Een zelfde aantal is nog in behandeling en de rest is afgekeurd. Deze personen hebben op dit moment werk, meer dan zeshonderd gulden aan inkomsten of krijgen ondertussen onderstand.

