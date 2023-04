122 miljoen euro voor ouderen uit Suriname met onvolledige AOW 

WILLEMSTAD – Ouderen van Surinaamse herkomst die vanwege hun specifieke situatie geen volledige AOW ontvangen, krijgen hier nu waarschijnlijk een tegemoetkoming voor. De ouderen vragen al jaren om een aanvulling op hun AOW-uitkering.

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen denkt na over een gebaar van erkenning voor deze groep en heeft hier 122 miljoen euro voor gereserveerd.

Het geld is bedoeld voor mensen die hier naar Nederland zijn verhuisd uit Suriname voor de onafhankelijkheid van het land in 1975. Zij verwachtten destijds dat ze hun AOW opbouwden in de jaren waarin zij in Suriname woonden, toen het land nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. Maar dat bleek niet het geval. Daarom ontvangen ze nu een mager pensioen.

De jarenlange lobby om deze groep tegemoet te komen leek het afgelopen jaar gehoor te krijgen in Den Haag. Het onderwerp werd besproken toen Mark Rutte op bezoek ging bij de Surinaamse president Chan Santokhi.

Later beloofde Schouten om de optie van een eenmalige tegemoetkoming te onderzoeken. Een commissie had dat eerder ook al geopperd. Een reparatie van het hele AOW-gat is niet mogelijk volgens de Raad van State.

Desondanks pleitten de vier grootste gemeenten van Nederland er onlangs voor om dat wél te doen.

Steven van Weyenberg (D66) spreekt op Twitter van een “bijzonder moment”. “Na hun lange strijd nu een doorbraak. Een doorbraak die lang ondenkbaar leek.”

“Goed nieuws”, vindt Don Ceder van de ChristenUnie. “Hiermee wordt een voor ouderen van Surinaamse herkomst belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord opgepakt door het kabinet en positief uitgevoerd.” Bijzonder moment! Het kabinet maakt geld vrij voor financieel gebaar van erkenning voor Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat (doordat zij voor onafhankelijkheid Suriname daar geen AOW opbouwden)



