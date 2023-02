123 mensen hebben vent- of standplaats vergunning aangevraagd voor Carnaval, MEO controleert

WILLEMSTAD – Dit jaar hebben 123 mensen zich geregistreerd om handelsactiviteiten te ontplooien tijdens de verschillende carnavalsparades. Het gaat om 36 mensen die langs de route lopen en 87 vaste standplaatsen om eten, drinken en andere zaken te verkopen.

Tijdens een persconferentie gisteren, gaven minister Ruisandro Cijntje en Ronnie Cornelis, inspecteur van Meo, aan dat de nadruk zal liggen op vergunningen en controle van verkopers op straat tijdens de 6 carnavalsparades en ook op de hygiëne.

Van de 36 vent-registraties zijn er 13 in Banda’bou en 23 in Willemstad. Van de 87 standplaats-registraties bevinden er zich 23 in Banda’bou en 64 in de binnenstad.

Controle

De Inspectie van MEO heeft 115 bedrijven in de binnenstad vooraf gecontroleerd. Tijdens deze controles heeft de inspectie informatie en instructies gegeven waar nodig.

Alle bedrijven en handelaren op de route moeten voldoen aan alle aspecten, zowel economisch, veiligheid als fiscaal om probleemloos te kunnen opereren tijdens de verschillende optochten.

Wie niet voldoet moet zijn handel inleveren en krijgt die pas terug na Carnaval.