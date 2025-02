Geschiedenis 127 aanvragen voor naamswijziging door nazaten tot slaaf gemaakten Dick Drayer 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Sinds de invoering van een tijdelijke regeling op 1 juli vorig jaar hebben 127 nazaten van tot slaaf gemaakten een verzoek ingediend om hun achternaam te wijzigen. Van deze aanvragen zijn er inmiddels 88 goedgekeurd en in 23 gevallen is de naamswijziging officieel doorgevoerd. Dat meldt NSC-minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De regeling is bedoeld om nazaten van tot slaaf gemaakten kosteloos de mogelijkheid te bieden om een achternaam te wijzigen die historisch verbonden is aan slavernij. Tot slaaf gemaakten kregen destijds vaak een naam opgelegd die verwees naar een plantage of slavenhouder. Door deze maatregel kunnen betrokkenen afstand nemen van dat verleden.

Volgens Uitermark is de regeling in Europees Nederland “succesvol gestart”, maar moet er meer worden gedaan om de doelgroep te informeren. De regeling wordt ook ingevoerd op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit proces wordt uiterlijk eind 2025 afgerond.

Voorheen was een naamswijziging wel mogelijk, maar dit kostte meer dan 800 euro en vereiste een psychologisch rapport waarin werd aangetoond dat de opgelegde naam psychische klachten veroorzaakte. Met de nieuwe regeling is deze drempel weggenomen.

