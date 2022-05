13 jaar oude Dolfijn Pasku onverwachts overleden

WILLEMSTAD – Dolfijn Pasku is overleden. Dat maakt de Dolphin Academy gisteren bekend. Het dertien jaar oud mannetje overleed zaterdag onverwachts. De dolfijn overleed als gevolg van een longinfectie.

Op het moment van zijn overlijden zwom Pasku in de lagune met Caiyo. De dag ervoor vertoonde Pasku enkele ziekteverschijnselen waarbij hij weinig eetlust had.



Het team heeft vanaf het eerste moment de nodige zorg verleend door onder andere bloedtesten af te nemen en hem zorgvuldig in de gaten gehouden”, laat de organisatie in een persbericht weten.



Pasku was heel geliefd bij lokale kinderen vanwege zijn geboorte tijdens de kerst in 2008, waar hij zijn naam aan te danken heeft.

De tuimelaar kwam in 2018 op het nieuws toen hij tijdens het uitlaten op zee onder een lijn doorzwom en tussen de zwemmende toeristen van Mambo Beach terechtkwam.

Saoedi-Arabië

De Dolphin Academy staat deze dagen juist negatief in het nieuws omdat het vijf dolfijnen zou willen verkopen aan een dolfinarium in Saoedi-Arabië.



Om die verkoop te voorkomen is er een handtekeningenactie gestart. De dierenverzorging in het aquarium in Saoedi-Arabië zou niet voldoen aan internationale standaarden.

Inmiddels is de petitie door ruim 2.500 mensen getekend. Doel is 25.000 handtekeningen te verzamelen.