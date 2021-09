1,3 miljard vanuit Nederland voor corona-bestrijding Caribische eilanden

1 Delen

DEN HAAG – Nederland heeft tot nu toe 1,3 miljard euro aan hulp gegeven ter bestrijding van de corona-crisis op de zes Caribische eilanden. Dat blijkt uit een overzicht in de concept-Rijksbegroting voor Koninkrijksrelaties 2022.

Voor het komende jaar staat er nog niets begroot, omdat de steun altijd via aanvullende begrotingen wordt toegevoegd aan de begroting, schrijft het Antilliaans Dagblad. Curaçao kreeg in 2020 een bedrag van 333,5 miljoen euro in drie tranches, maar sloeg in 2021 twee tranches over. De twee tranches van de leningen die wel werden toegekend waren goed voor 164,6 miljoen.

