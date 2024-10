Evenementen 14 jaar Autonomie, symposium over toekomst Curaçao Dick Drayer 07-10-2024 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Op donderdag 10 oktober organiseert de Hogeschool van Amsterdam een interactief symposium genaamd Kòrsou-Konferensha, ter gelegenheid van veertien jaar autonomie van Curaçao. Sprekers vergelijken tijdens dit evenement de ambities van toen met de huidige stand van zaken en bespreken de kaders voor een toekomstbestendige samenwerking tussen Nederland en Curaçao.

In een paneldiscussie wisselen diverse experts kennis en meningen uit over de macro-economische, bestuurlijke en onderwijskundige toekomstkansen van Curaçao. Ze bespreken de kansen en uitdagingen die ze zien, zowel met elkaar als met het publiek, dat aanwezig is in de zaal en via een livechat vanaf de eilanden kan deelnemen.

Het symposium belicht ook professionele interculturele verschillen op basis van eigen onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Docent en mede-initiatiefnemer Sander Schroevers legt uit: “Er zijn wederzijdse communicatieve verwachtingen die vaak leiden tot culturele misverstanden. Met de juiste voorbereiding kunnen de sterke punten van die verschillen juist constructief worden benut.”

Programma

De Kòrsou-Konferensha wordt geopend door Saskia de Reuver, directeur Koninkrijksrelaties-landen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij geeft een introductie over de huidige samenwerkingsprogramma’s. Vervolgens gaat de Nederlandse vertegenwoordiger op Curaçao, Edson Hato, dieper in op de sterke verbinding tussen beide landen.

Organisatoren Miguel Goede en Sander Schroevers gaan in debat met journalist Dick Drayer, presentator Tanja Fraai, ondernemer Orlando Meulens en onderzoeker Mahatma Martinus over de huidige staat van Curaçao. Namens Stichting WeConnect modereert Tanja Fraai een discussie met Curaçaose studenten over hun ervaringen met studeren en leven in Nederland.

De Kòrsou-Konferensha is gratis toegankelijk en geïnteresseerden zijn van harte welkom om live aanwezig te zijn; aanmelding is niet nodig. Het symposium vindt plaats op de Business Campus van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam Zuidoost. Het evenement wordt ook online uitgezonden via http://tiny.cc/korsou.

