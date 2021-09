140 van de 151 patiënten in het ziekenhuis waren niet gevaccineerd

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er is gisteren opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 155 personen overleden op Curaçao aan de gevolgen van de ziekte. Er zijn gisteren 29 personen positief getest.

Het aantal ziekenhuisopnames staat op 32, 14 personen daarvan liggen op de intensive care. Er zijn 26 personen genezen. Het totaal aantal actieve cases op Curaçao staat op 366. Van de 151 personen die werden opgenomen in het ziekenhuis waren er 140 niet gevaccineerd, 5 patiënten waren volledig gevaccineerd.

