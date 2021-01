1452 uitgevoerde sterilisaties op Curaçao in 2020

121 Gedeeld

De Nederlandse Stichting Dierenhulp heeft vorig jaar 1.452 sterilisaties uitgevoerd op Curaçao. Volgens de stichting zijn er daarom ruim 11.000 puppies minder geboren.

De sterilisaties zijn uitgevoerd onder honden en katten die op straat zwerven, maar ook bij huisdieren van mensen die zo’n ingreep zelf niet kunnen betalen.

Dierenhulp voert de ingrepen al uit sinds 2008 en heeft sinds de start al 17.678 sterilisaties gedaan. Volgens de stichting gebeurt dat zonder enige vorm van subsidie van een overheid of instantie.

Beklagen

Stichting Dierenhulp beklaagt zich dat het wetsvoorstel om dierenleed tegen te gaan nog steeds niet is behandeld in de Staten. Zij was initiatiefnemer in 2015 en had de nieuwe Hondenverordening in nauwe samenwerking met de fractie van PAIS aangeboden aan het parlement van Curaçao.

Zonder wetgeving en steun van de overheid gaat het volgens Dierenleed moeilijk worden de problemen met zwerfdieren aan te pakken.