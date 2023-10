Volgende week Curaçao Studie- en Beroepenmarkt

WILLEMSTAD – De 29e editie van de Curaçao Studie- en Beroepenmarkt vindt woensdag 15 en donderdag 16 november plaats in het World Trade Center. Het thema van dit jaar is ‘de kracht van technologie – vormgeven aan de toekomst.

Diverse lokale en internationale opleidingsinstituten en bedrijven zijn aanwezig op de beurs. Zij spelen een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van jonge geesten. Het bezoek van scholieren die op het punt staan hun toekomst te kiezen, is dan ook van groot belang.

Volgens de organisatie is Curaçao goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke wereldwijde groei in de vraag naar diensten op het gebied van informatietechnologie. Curaçao zou beschikken over alle noodzakelijke elementen om een digitale hub voor de regio te worden.

De Curaçao Studie- en Beroepenmarkt is bedoeld voor leerlingen van 4 en/of 5 Vwo, Havo, SBO en VSBO, hun ouders en decanen. De toegang is gratis. In twee dagen verkennen leerlingen mogelijkheden die hun toekomst zullen bepalen.

Leerlingen leren meer over mogelijkheden, vervolgstudies en baanopties. Scholen en bedrijven vinden potentiële en getalenteerde studenten en werknemers.