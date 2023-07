UPDATE: 15-jarige jongen op de fiets dood door dronken bestuurder

WILLEMSTAD – De bestuurder van de auto die gisteravond een 15-jarige jongen op de fiets dodelijk aanreed, was onder invloed van alcohol. Dat meldt de politie, die inmiddels ook de identiteit van de jongen heeft vrijgegeven.

Het gaat om Giomar Raphael Hellemun, geboren op Curaçao op 14 maart 2008. Het ongeluk gebeurde op de Jose Liberia-weg ter hoogte van de Porta Blanku.

De fiets van Giomar had geen licht. Mogelijk heeft de chauffeur van de auto de jongen niet gezien en is achterop hem gereden. De ambulance was snel ter plaatse, maar kon niets meer voor het slachtoffer doen.

Na het ongeval viel een oudere broer van het slachtoffer de bestuurder van de auto aan. Dit resulteerde in de arrestatie van de broer. Hij zit voorlopig vast. Dat geldt ook voor de bestuurder.

Giomar Raphael Hellemun is het zevende dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer op Curaçao.