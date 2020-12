150 positief getest, besmettingspercentage 17,4 procent

17 Gedeeld

WILLEMSTAD – 150 mensen zijn vrijdag positief getest op Corona. In totaal zijn er 861 tests uitgevoerd. Het besmettingspercentage is derhalve 17,4 procent. Donderdag was dat percentage 22,2 procent en woensdag 24,9 procent.

28 van de 150 besmettingen zijn gelinkt aan al bestaande cases. Van 122 is dat nog niet vastgesteld.

47 patiënten zijn virusvrij verklaard. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is gelijk gebleven, 12 patienten in totaal, van wie twee op de intensive care.

1591 mensen zijn actief besmet en zitten in isolatie.