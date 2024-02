16-jarige jongen nog steeds vermist na bootongeluk Spaanse Water

In de late namiddaguren tot het moment dat het donker werd, hebben de kustwacht, CITRO en de politie gezocht in het Spaanse Water naar een jongen van zestien die in het water was gevallen na een bootongeluk.

Dat gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Twee boten kwamen met elkaar in aanvaring. Drie opvarenden raakten lichtgewond en werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Twee personen in de andere boot liepen geen verwondingen op.

Beide boten voeren met hoge snelheid in ruw water in de baai van het Spaanse Water toen de aanvaring plaats vond.

Tijdens de zoektocht assisteerden twee kustwachtboten en een helikopter, de havenmeester (HVI), CITRO, duikers, KPC en ook vrijwilligers in het gebied, maar zonder het gewenste resultaat. De zoektocht gaat vandaag door.