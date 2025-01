Verkiezingen 2025 17 partijen schrijven tot nu toe in voor verkiezingen Maarten Schakel 09-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tot nu toe hebben 17 politieke partijen zich aangemeld om deel te nemen aan de Statenverkiezingen op 21 maart. Dat heeft de Electorale Raad (KSE) bekendgemaakt. 15 aanmeldingen kwamen dinsdag binnen tijdens een bijeenkomst bij de Electorale Raad in Scharloo, twee kwamen een dag later.

Politieke partijen mogen zich nog tot 23 januari aanmelden voor de verkiezingen. Op die datum moeten bij bevolkingsregister Kranshi de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Dat is traditioneel een hele happening, waarbij partijen doorgaans met hun aanhang, met vlaggen en instrumenten en gekleed in de kleuren van der partij, zich aanmelden.

Planning

Secretaris van de Electorale Raad Sheryl Losiabaar legt aan Curacao.nu uit dat de wet voorschrijft dat dit tussen 9 en 16 uur moet gebeuren. Om alles ordentelijk te laten verlopen, heeft de Electorale Raad door middel van loting een planning gemaakt wanneer de partijen hun lijsten indienen. Op 23 januari moet blijken of alle partijen ook daadwerkelijk komen opdagen, of dat zich misschien in de tussentijd nieuwe partijen hebben gevormd die ook willen deelnemen aan de verkiezingen. In dat geval wijzigt het schema iets. Het huidige schema, met de reeds aangemelde partijen, is als volgt:

09:00: Movementu Kousa Promé

09:25: Un Kambio pa Kòrsou

09:50: Mihó Kòrsou

10:15: PAR

10:40: MAN-PIN

11:05: Trabou pa Kòrsou

11:30: UP

11:55: Civil Right Movement Curaçao

12:20: KEM

12:45: PAN

13:10: Democraat

13:35: Movementu Desaroyo Duradero Kòrsou (MDDK)

14:00: Un Era Nobo pa Curacao

14:25: MFK

14:50: Partido Pa Penshonado

15:15: Pueblo Soberano

15:40: Partido Nashonal

De Electorale Raad heeft enkel de namen van de partijen genoteerd. Registratie van partijleiders of partijvoorzitters is in dit stadium nog geen vereiste. Van sommige nieuwe partijen is dan ook nog niet duidelijk wie erachter zitten. Registratie bij de Kamer van Koophandel is voor politieke partijen geen vereiste, dus ook daar zijn niet alle namen terug te vinden.

Voorverkiezingen en kiesdrempel

Van de aangemelde partijen hebben een aantal momenteel één of meerdere zetels in ons parlement, de Staten. Zij mogen sowieso meedoen aan de verkiezingen op 21 maart. De andere partijen, die momenteel geen zetel hebben, moeten eerst deelnemen aan de voorverkiezingen. Die vinden plaats op 1 en 2 februari. Dan kan er bij 12 stembureaus, die gelijkmatig over het eiland zijn verdeeld, gestemd worden op die partijen. De partijen die dan de kiesdrempel behalen van 848 stemmen, mogen op 21 maart ook meedoen aan de Statenverkiezingen. De partijen die minder dan 848 stemmen behalen tijdens de voorverkiezingen, vallen af.

Electorale Raad

De Konseho Supremo Elektoral (KSE) is de Electorale Raad van Curaçao, die onder andere belast is met het organiseren van de verkiezingen. De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan, net zoals bijvoorbeeld de Centrale Bank en de Fair Trade Authority. Jaarlijks dienen ze hun begroting in bij de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). In de statuten van de Electorale Raad zijn de kernwaarden begrippen zoals neutraal, transparant, integer onafhankelijk en zonder rekenschap te geven aan de politieke achtergrond van een minister van BPD.

De Electorale Raad bestaat uit zeven leden. Leden van de electorale raad worden benoemd, geschorst en ontslagen via benoemingscommissie. Die commissie bestaat uit een Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, een voormalig lid van de Electorale Raad en de rector-magnificus van de University of Curaçao (UOC). Alle leden van de Raad moeten solliciteren. SBTNO moet er een advies over geven en er wordt een veiligheidsonderzoek ondergaan door de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Als een nieuw lid al deze processen heeft doorstaan, legt hij / zij de eed af bij de Gouverneur.