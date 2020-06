5 Gedeeld

Van links naar rechts: organisator Reyna Joe, eerste ‘Margaret Ster’ winnaar Leonsy ‘Eisy’ Curie, dochter van wijlen Margaret Justine-Janse, Oonagh Justina en weduwnaar van Margaret Justina-Janse, Richaerd Justina.

Willemstad – Moeders als leiders en rolmodellen in het leven van hun kinderen; dat was de opmerkelijke toevallige rode lijn door alle toespraken en presentaties tijdens de virtuele 17e Jaarlijkse Conferentie over Vrouwelijk Leiderschap afgelopen weekend.

Keynote sprekers docente Barbara Thomson uit Curaçao, zakenvrouw Lynda Williams uit Curaçao, Live Past Crazy specialist Jojo J’Anmetra Waddell uit de Verenigde Staten van Amerika en bestseller auteur en coach Sierra Melcher uit Colombia, gaven allemaal inspirerende lezingen en deelden de verhalen van hun leven met deelnemers.

De tussenliggende presentatoren waren dr. Justine Heyden uit Curaçao, Hanifa Cooke uit Singapore, dr. Jan Flynn uit de Verenigde Staten en Reyna Joe uit Curaçao.

Vrouwelijke leiders met succesvolle verhalen

Reyna Joe, initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Female Leadership Conferences op Curaçao, zei dat het voor de eerste keer virtueel gaan met de conferentie een interessante ervaring is en een kans bood voor mensen die niet konden reizen of het niet zouden hebben gedaan om deel te nemen van deze geweldige ervaring.

Deelnemers waren afkomstig uit Australië, Brazilië, Nederland, Curaçao, Cuba, St. Maarten, Singapore, Costa Rica, Colombia, Nairobi, New York, Washington, Miami, North Carolina, Ohio en Atlanta.

De Margaret Ster

Tijdens de conferentie werd de 1e ‘Margaret Ster’ uitgereikt aan de 24-jarige Leonsy ‘Eisy’ Curie uit Curaçao, een vastberaden jonge vrouw.

Leonsy krijgt dit jaar haar BA in Sociaal Werk en haar specialiteit is werken met mensen met een handicap, met name mensen met autisme. Dit is slechts een deel van de prestaties van deze geweldige jonge vrouw.

Van jongs af aan was ze betrokken bij vrijwilligersactiviteiten, om er maar een paar te noemen: als leider bij de scoutinggroep AJMG, ze organiseerde als stagiaire de eerste sightseeingtour voor slechtzienden en ook organiseerde ze 2 krachtige ontmoetingen en activiteiten voor pre tieners en tieners in de buurt van Montaña op Curaçao.

Conferentie-adviseur zuster Dr. Norma Angel MM was degene die de eerste ‘Margaret Ster’ winnaar introduceerde. Ze zei dat ze geen betere persoon kan bedenken om deze prijs te ontvangen. Ze ontmoette Leonsy voor het eerst als tiener in de conferenties en zelfs toen was haar zelfvertrouwen en ‘aanwezigheid’ duidelijk.

De ‘Margaret Ster’ is een eerbetoon aan de overleden deelnemer aan de conferentie en de trouwe supporter sinds 2004, Margaret Justina-Janse (1969-2019), die actief de visie deelde om empowermentactiviteiten voor meisjes en vrouwen te organiseren.

Haar steun, aanmoediging, visie en toewijding aan het succes van de conferenties worden zeer gewaardeerd.

Reyna Joe zei dat we de energie die ze achterliet vieren door haar te herinneren met de jaarlijkse ‘Margaret Ster’ en erop te vertrouwen dat de erkende jongere, een stimulans zal zijn voor andere ambitieuze jonge mensen.

