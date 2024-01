185 Militairen uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao voltooien ‘Barracuda Warrior’ oefening

WILLEMSTAD – In een indrukwekkende vertoning van samenwerking en vaardigheid hebben 185 militairen uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao met succes de jaarlijkse ‘Barracuda Warrior’ oefening afgerond. Deze oefening, die plaatsvond van 15 tot en met 29 januari op Curaçao, is een belangrijk evenement in het Caribisch gebied, gericht op het versterken van de samenwerking en het vergroten van de operationele effectiviteit van de militaire eenheden in deze regio.

De ‘Barracuda Warrior’ oefening bracht diverse militaire eenheden uit het Caribisch gebied samen. Zo waren er deelnemers van het Marine Squadron Carib vanuit Aruba, het Mariniersdetachement Sint-Maarten, het Bootpeloton van Curaçao, de Compagnie in de West en een peloton van de Curaçaose militairen.

De activiteiten tijdens de oefening waren volgens Defensie divers en uitdagend. Ze omvatten schietoefeningen, amfibische runs – zowel overdag als ’s nachts – en het simuleren van optreden in verstedelijkt gebied en zowel geplande als ongeplande aanvallen.

Een belangrijk aspect van deze oefening is de toenemende deelname van Curaçaose militairen aan grote militaire oefeningen. Dit is onderdeel van het streven naar verdere professionalisering van de Caribische militairen. Door gezamenlijk te trainen, wordt niet alleen de individuele vaardigheid van de militairen vergroot, maar ook de operationele effectiviteit van de gehele groep.

‘Barracuda Warrior’ speelt een cruciale rol in het handhaven van de paraatheid en cohesie van de maritieme en landstrijdkrachten in het Caribisch gebied. Dit is volgens Defensie in lijn met de missie in deze regio, namelijk het leveren van vrede en veiligheid. Door dergelijke oefeningen te blijven organiseren en ondersteunen, blijft het Caribisch gebied een sterke en samenhangende defensie-eenheid, klaar om te reageren op verschillende uitdagingen.