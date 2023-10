19.00 uur start elfde editie Pride Walk vanaf Riffort

WILLEMSTAD – Vanavond start de elfde editie van de Pride Walk op Curaçao. Klokslag 19.00 uur gaat de stoet lopen vanaf Riffort richting Rainbow Park op het Wilhelminaplein in Punda.

De Pride Walk 2023 draagt het thema ‘Live in Color’. Leef in jouw kleur. Met dit motto willen de organisatie benadrukken hoe essentieel het is om je identiteit te vinden en geaccepteerd te worden voor wie je bent.

Het wordt gevierd door een gemeenschap die zich bewust is van de verrijking van diversiteit en waar liefde geen grenzen kent.

De route van de Pride Walk volgt het traditionele pad dat vertrekt vanaf Riffort, de Emmabrug oversteekt om de Breedestraat in te gaan en eindigt op het Wilhelminaplein, dat door de organisatie is getransformeerd tot een Rainbow Park.

Daar wordt het publiek getrakteerd op entertainment van drag queens, DJ Jean Paul Paula uit Nederland, AXL & Friends en een ontspanningsruimte om te genieten en te socializen met anderen.

De hele gemeenschap en in het bijzonder LGBTQ+-personen zijn van harte uitgenodigd om hun steun te betuigen en deel te nemen aan de mars of langs de kant te staan, om deze editie van Pride 2023 onvergetelijk te maken, aldus de organisatie.