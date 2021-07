197 politiek kandidaten hebben nog geen verslag gedaan van hun financiering

WILLEMSTAD – 197 kandidaten die meededen aan de verkiezingen van 19 maart moeten nog opgeven of zij wel of geen giften hebben ontvangen. In totaal hadden 353 mensen zich kandidaat gesteld.

Giften boven 5.000 gulden moeten worden gemeld aan de Kiesraad en wel binnen een maand na de verkiezingsdag. Ook als er geen giften ontvangen werden. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico op een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 10.000 gulden.

