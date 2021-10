2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

20 Gedeeld

Minister Sithree van Heydoorn ontvangt de eerste jubileum medaille uit handen van Kees van Muiswinkel van de KLM Curacao Marathon

WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen komt van Curaçao, de resterende veertig procent komt speciaal voor de KLM Curaçao Marathon naar het eiland. Start en finish zijn bij deze achtste editie het Corendon en Hiltonhotel.

Het evenement kent vier afstanden: de Hele Marathon, de Halve Marathon, en de tien en vijf kilometer walk or run. De vijf kilometer versie gaat dit jaar ook over de ‘swinging Old lady”. Net als de overige afstanden. De tien kilometer, de hele en halve marathon gaan ook nog over de Koningin Juliana Brug en de Koningin Wilhelmina Brug.

Deelnemers krijgen een startbewijs met online tijdsregistratie, een gratis event T-shirt en iedere deelnemer krijgt de unieke medaille. Er zijn nog 400 startbewijzen beschikbaar.

Medaille

Kees van Muiswinkel, organisator van de KLM Curaçao Marathon overhandigde vrijdagmiddag aan Minister Sithree van Heydoorn de eerste KLM Curaçao Marathon Medaille als dank voor de steun en support van het land Curaçao mede namens de deelnemers, sponsoren, partners en vrijwilligers.

Iedere deelnemer ontvangt bij de finish deze special ontworpen medaille, goudkleurig design met de Julianabrug en tropische elementen met tweezijdig bedrukt lint.