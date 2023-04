20.000 gulden opgehaald vanwege vijftien jaar CliniClowns 

WILLEMSTAD – De Cliniclowns hebben zaterdag ruim 20.000 gulden opgehaald tijdens het Open Golftoernooi in de Curacao Golf & Sports Club in Emmastad. Ruim twintig teams van Curaçaose bedrijven deden mee. Dit allemaal ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van CliniClowns Curacao.

Die zijn bekend vanwege hun positieve bijdragen voor kinderen die ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Afleiding, plezier en ontspanning zijn geen woorden die je associeert met een ziekenhuisopname of de ziekte dementie. Maar dat is precies wat de speciaal getrainde Cliniclowns geven in moeilijke situatie zoals zieke, of gehandicapte kinderen en aan mensen met dementie.

CliniClowns Curaçao werd in 2008 opgericht met steun van CliniClowns Nederland, en ging na drie jaar zelfstandig verder. De stichting is geheel afhankelijk van donaties en sponsoring uit de samenleving.