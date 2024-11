Sport 2000 gratis kaarten voor Jeugdballers bij Curaçaos’ nationale elftal Dick Drayer 18-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Maar liefst 2000 gratis toegangskaarten zijn beschikbaar gesteld voor jeugdteams op Curaçao om de wedstrijden van de nationale selectie en andere landen bij te wonen op maandag 18 november in het Ergilio Hato Stadion. De actie richt zich op jongeren in de categorieën tot 17 jaar en moet de betrokkenheid bij voetbal en nationale trots versterken.

De voetbalmiddag begint om 16.00 uur met de wedstrijd tussen Grenada en Sint-Maarten. Om 19.00 uur speelt de Curaçaose selectie tegen Saint Lucia. Jeugdteams in de leeftijdsgroepen U-9 tot U-17 kunnen de gratis kaartjes ophalen via hun coaches. Ouders en begeleiders worden aangemoedigd de teams te vergezellen en de nationale ploeg aan te moedigen.

Het Curaçaose voetbalteam verkeert in uitstekende vorm in de CONCACAF Nations League. Afgelopen vrijdag versloegen zij Saint Martin met 0-5, mede dankzij een uitblinkende Jearl Margaritha, die vier doelpunten voor zijn rekening nam. Deze ruime overwinning, gespeeld in het Ergilio Hato Stadion, heeft Curaçao naar de koppositie in de poule gebracht.

Eerder op de avond verloor Saint Lucia, tot dan toe koploper, verrassend met 0-4 van Grenada, wat een gunstige wending betekent voor Curaçao. Met 10 punten uit 5 wedstrijden heeft Curaçao nu de leiding in de groep, gevolgd door Saint Lucia met 9 punten en Grenada met 7 punten. De wedstrijden van maandag zijn daarmee niet alleen een sportieve kans voor de jeugd, maar ook cruciaal voor het behoud van de koppositie in de groep.

