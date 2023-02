2023 begint op Curaçao met fors meer hoge impact criminaliteit

WILLEMSTAD – 2023 begint op Curaçao met fors meer zaken die de politie onder hoge impact criminaliteit schaart. Niet eerder was dat aantal delicten zo hoog als de maand januari.

197 moest de politie optreden tegen overvallen, diefstal, inbraak en relationeel geweld. In december lag het aantal zaken op 160, een maand daarvoor 128.

Vooral auto-inbraken stegen spectaculair. In januari kreeg de politie 44 keer een melding tegen twaalf in december. Het aantal auto’s dat gestolen werd daalde wel, van 22 in december, naar dertien in januari.

Overig

Het aantal huis-inbraken daalde licht van 46 vorige maand naar 42 nu. Bedrijfsinbraken bleven min of meer op het niveau van december. Toen werd er zeventien keer gemeld, vorige maand was dat achttien keer.

Het aantal atrako’s in januari verdubbelde bijna in vergelijking tot december. Toen moest de politie dertien keer afgaan op een melding, in januari steeg dat tot 24.

Huiselijk geweld

Het aantal keren dat de politie op moet treden bij huiselijk geweld blijft alarmerend hoog. In januari gebeurde dat 56 keer, tegen 50 in december.