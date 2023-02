2023 MCB Open Company Competition Golf van start

WILLEMSTAD – 26 bedrijventeams strijden sinds begin januari voor de MCB Open Company Competition Golf Curaçao. Een half jaar lang zijn afwisselend twee teams te vinden op de negen-holes golfbaan van Emmastad.

Optika Oduber & Kan staat na vier rondes bovenaan met negen punten. Spigt Dutch Caribbean volgt als tweede en Trustmoore staat op de derde plaats. Ieder team speelt één keer tegen elkaar, waardoor er dus 25 speelrondes zijn. Nieuw dit jaar is het meespelen van een jeugdteam.

Dit jaar strijden de teams niet alleen voor de eer van de overwinning, maar ook voor het goede doel. Het uiteindelijke winnende team ontvangt een bedrag van minimaal 2.500,- gulden om te doneren aan een lokale goede doel naar keuze. Gedurende de competitie worden er acties georganiseerd om dit bedrag hoger te krijgen.

Curaçao telt drie golfbanen, waarvan Emmastad met zijn 92 jaar de oudste Club is. “Wij richten ons met name op de lokale golfers”, legt Ed van Kampen, clubmanager bij Emmastad, uit. “Daarbij hebben we veel aandacht voor onze jeugd. Er is momenteel een talentvolle lichting jonge spelers, die zich verder kan ontwikkelen door zich te meten in een competitie voor volwassenen.”