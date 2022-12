21-jarige vrouw van dodelijk ongeluk had teveel gedronken

WILLEMSTAD – De 21-jarige vrouw die vorig jaar in mei de 24-jarige Johander Mordan Felix doodreed, moet 240 uur gemeenschapswerk doen en krijgt acht maanden voorwaardelijke celstraf. Haar rijbewijs is twee jaar ingenomen.

Het ongeluk gebeurde in de Kaminda Mitologia ter hoogte van de Whitehorse Snack. De vrouw had gedronken en reed met hoge snelheid richting Sta. Catharina.

Daar kwam zij in een flauwe bocht op de linkerhelft van de weg frontaal in botsing met een andere auto, waar twee mensen in zaten. Felix overleed ter plaatse, een andere inzittende moest naar het ziekenhuis.

De vrouw bleek eerder al bekeurd te zijn met alcohol achter het stuur.