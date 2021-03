22-jarige jongen vast om seks met minderjarige

WILLEMSTAD – Een 22-jarige jongen is gisteren aangehouden voor seks met een minderjarig meisje. De vader van het meisje had de twee ’s ochtends vroeg op heterdaad betrapt in haar kamer. Later die dag is de jongen aangehouden in Otrobanda. Hij zit vast in afwachting van verder onderzoek.

