Onderwijs 22 toerismepartners openen deuren voor bijna 1000 leerlingen Dick Drayer 29-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Maar liefst 22 partners uit de toerismesector op Curaçao hebben vrijwillig hun deuren geopend voor 954 leerlingen uit het primair en speciaal onderwijs. Tijdens de tweede editie van de Kids Tourism Experience, georganiseerd door het Curaçao Tourist Board (CTB), kregen de kinderen de kans om op een educatieve manier kennis te maken met de toerismesector. Dit project bood leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan rondleidingen, workshops en diverse activiteiten, met als doel hun begrip van en interesse in deze vitale sector te vergroten.

De leerlingen bezochten een breed scala aan locaties, waaronder de luchthaven, hotels, culturele bezienswaardigheden en toeristische attracties. Ze kregen onder andere een kijkje achter de schermen bij de Curaçao International Airport, hotels zoals het Curaçao Marriott Beach Resort en het Renaissance Wind Creek Curaçao Resort, en toeristische trekpleisters zoals de Mega Pier, Amazonia, de Struisvogelfarm en de historische Synagoge Mikvé Israël-Emanuel.

Het CTB voorzag in het vervoer naar de verschillende locaties en zorgde ervoor dat de leerlingen een onvergetelijke ervaring beleefden. De Kids Tourism Experience maakt deel uit van een breder programma dat twee jaar geleden werd gelanceerd om toerisme als vak op scholen te introduceren. Het doel is om leerlingen bewust te maken van het belang van toerisme voor het eiland en hen tegelijkertijd te enthousiasmeren voor een toekomst in de sector. Leerlingen van groep 5 hebben tijdens lessen al kennis opgedaan door middel van video’s en een werkboek, en de Kids Tourism Experience stelde hen in staat om deze kennis in de praktijk te brengen.

Het CTB werkt momenteel aan de uitbreiding van het programma naar groep 6, waarbij ook video’s worden ontwikkeld over specifieke toeristische onderwerpen.

