23 augustus: internationale dag ter herdenking van de slavenhandel en de afschaffing ervan

Gisteren was het de Internationale Dag ter Herdenking van de Slavenhandel en de Afschaffing ervan, in 1997 uitgeroepen door UNESCO.

Deze datum werd gekozen vanwege het begin van de Haïtiaanse revolutie, de enige succesvolle opstand tegen transatlantische slavernij. In 1791 leidde leider Dutty Boukman in de nacht van 22 op 23 augustus een religieuze ceremonie ter bevrijding van Afrikanen in Saint Domingue. Deze ceremonie markeerde het begin van de Haïtiaanse revolutie.

Curaçao

Het laatste slavenschip kwam in 1788 aan op Curaçao en nog steeds worden de gevolgen van de slavernij gevoeld op de eilanden. De Nationale UNESCO Commissie van Curaçao hoopt dat deze dag kan bijdragen aan verdere samenwerking tussen allen die zich bezighouden met de geschiedenis van slavernij en de impact ervan op de hedendaagse gemeenschap.

Dit is nodig om thema’s als slavernijverleden, herdenking, slavenhandel, herstel van begane schade, en het helen van de effecten van slavernij op individuele lichamen, geesten en zielen, maar ook op instituten en sociale processen aan te pakken, aldus een verklaring van de Curaçaose overheid.