WILLEMSTAD – 24-7 Taxi Curaçao heeft nieuwe uniformen gepresenteerd. Een groep van de 45 taxichauffeurs die rijden voor 24-7 Taxi rijden, verzamelden zich bij de kerk van Steenrijk waar de pastoor de nieuwe uniformen heeft gezegend.



De nieuwe duidelijk te herkennen uniformen passen volgens de organisatie in de verdere professionalisering van de taxi service op Curaçao.

24-7 Taxi Curaçao nieuw. In feite een taxi reserveringsplatform, waarbij de klant via een mobile app, of via de website of het telefoonnummer 9-247 snel een taxi kan boeken tegen een vooraf bekend tarief.

Groeien

24-7 Taxi is op 1 juli van dit jaar gelanceerd en is nu 3 maanden operationeel. TSA-voorzitter Hubert Hart legt uit dat er is gestart met veertig taxi’s, maar dat dit aantal nu verder groeit. Hij ontvangt steeds meer verzoeken van taxichauffeurs om zich ook aan te melden bij 24-7 Taxi Curaçao.

Herkenbare uniformen is stap een. De volgende stap is de introductie van nieuwe taxi’s die inmiddels zijn besteld. Deze zijn van het merk Toyota, type Hiace Tourism met verhoogd plafond en luxueus interieur.

Ook op Hato Airport is 24-7 Taxi nu goed herkenbaar aanwezig en zijn er op de airport 24-7 Taxi parkeerplaatsen toegewezen nabij de aankomsthal zodat de taxi klaar staat voor de klanten die hun boeking hebben gedaan via het 24-7 Taxi boekingsplatform.