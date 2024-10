Economie 24 miljoen euro voor voedselproductie op Caribische eilanden Dick Drayer 24-10-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Caribische eilanden krijgen een impuls van 24 miljoen euro om de voedselproductie lokaal te vergroten. Het doel is om de afhankelijkheid van dure importen te verminderen en de hoge voedselprijzen aan te pakken, aldus staatssecretaris Zsolt Szabó tijdens het begrotingsdebat vandaag.

Dit bedrag wordt ingezet om initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de teelt van groenten en fruit op eigen bodem, met behulp van methoden zoals hydrocultuur. Deze manier van kweken, waarbij planten groeien in water verrijkt met voedingsstoffen, vermindert de afhankelijkheid van importen en draagt bij aan het verlagen van de kosten van basisvoedsel, denkt de staatssecretaris.

Zoals bekend blijkt dat de kosten voor verse producten op de eilanden zeer hoog zijn. Op Bonaire betaalde de staatsecretaris in een lokale supermarkt 16 dollar voor een kilo sperziebonen en 3,50 dollar voor een liter melk. Dit leidt volgens Szabó tot onzekerheid voor de bevolking, zeker wanneer er vertragingen zijn in de aanvoer via schepen. Door lokale productie te stimuleren, hoopt de regering niet alleen de prijzen te verlagen, maar ook de voedselzekerheid te verbeteren.

Deze maatregelen zijn onderdeel van een bredere strategie om de economische zelfredzaamheid en welvaart van de eilanden te versterken. Het kabinet zet daarbij ook in op hervormingen in sectoren zoals toerisme, bouw en vervoer, waarbij lessen uit de coronaperiode worden meegenomen.

