Willemstad – 24 politieke partijen meldden zich gisteren voor een eerste informatiebijeenkomst van de Electorale Raad.

21 januari is de uiterste datum dat partijen of individuen zich kunnen aanmelden voor de verkiezingen in maart.

Het aantal partijen is hoog vergeleken met de verkiezingen in 2017, maar het aantal kiesgerechtigden is sterk gedaald.

Waren er bij de vorige verkiezingen 120.000 mensen die konden stemmen, bij de verkiezingen in maart zijn dat er 4000 minder, 116.000 in totaal.