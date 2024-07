Onderwijs 240 studenten studeren af op de Universiteit van Curaçao Redactie 08-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag zijn 240 studenten afgestudeerd aan de Universiteit van Curaçao. Er was een grote menigte aanwezig tijdens de jaarlijkse buluitreiking.

In totaal kregen 203 bachelor- en 37 masterstudenten hun bul, verdeeld over de vijf verschillende faculteiten. Driekwart van de afgestudeerden is vrouw, de jongste student is 21 jaar, terwijl de oudste student 78 jaar is.

De studenten waren afkomstig uit veertien verschillende landen: Curaçao, Aruba, Bonaire, Nederland, St. Maarten, St. Eustatius, Venezuela, Colombia, Suriname, Haïti, Dominicaanse Republiek, Cuba, China, en Mexico.

Van de afgestudeerden was driekwart afkomstig uit Curaçao en een kwart uit andere landen. Na de officiële ceremonie vierden de afgestudeerden samen met hun familie op het UoC-terrein het historische moment in hun leven.