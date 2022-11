25 jaar Willemstad op Unesco Werelderfgoedlijst wordt begin december gevierd

WILLEMSTAD – Willemstad staat dit jaar 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Gedurende het eerste weekend van december wordt deze mijlpaal groots gevierd in Willemstad.

Om te beginnen is er op zaterdag 3 december het Waterfort Festival met als overkoepelend thema verleden, heden en toekomst: het historische Waterfort wordt tijdens het evenement nieuw leven ingeblazen.

Er wordt vooruit geblikt op het toekomstige ontwikkelingsplan van Waterfort Plaza. Het gehele gebied zal volledig tot zijn recht komen door het bij elkaar brengen van mensen, het creëren van een levendige sfeer, unieke ervaringen en plezier in het algemeen, zegt organisator Algemeen Pensioenfonds. De organisatie is in samenwerking met Kaya Kaya.

In 2020 kocht het pensioenfonds het voormalige Plaza hotel. Momenteel wordt er gewerkt aan de herontwikkeling van Waterfort Plaza. Naast het bijdragen aan de revitalisering van Punda waar wonen, horeca, cultuur, onderwijs, incubators en recreatie centraal staan, zal de herontwikkeling van Waterfort Plaza volgens het pensioenfonds ook leiden tot diversificatie van haar eigen beleggingsportefeuille.

Het Waterfort Festival is een kickstart van Road2Plaza: een tijdelijk placemaking programma vooruitlopend op de eerder genoemde herontwikkeling. Voor dit programma bundelde APC de krachten met het team van experts van Kaya Kaya met als doel mensen te inspireren om samen opnieuw invulling te geven aan de openbare ruimte in Punda, met name rond het Waterfortgebied in Willemstad.

Programma

Het gratis Waterfort Festival op drie december begint om vier uur ’s middags en duurt tot ver na middernacht in het gebied van Plaza Cola Debrot, via Waterfortstraat tot en met Plaza Piar. Tijdens het familiefestival kan men genieten van lokale kunst, dans, theater, jeugdvriendelijke activiteiten en kunnen er meer dan 25 eetgelegenheden en detailverkopers worden bezocht.

Ook zal er een breed scala zijn aan livemuziek, deejays en optredens zijn op meerdere podia, van jeugdacts tot gevestigde artiesten als ERA, Raey, Viva Kids, Elia Isenia, Isoko, New Roots Rising, Sleeves, Trankilo Klassiko, Krea Dansa, Fina Dance Art School en Elisa Academy.