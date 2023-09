25-jarige man bezwijkt aan schotwond, 18-jarige vrouw aangehouden

WILLEMSTAD – Een 25-jarige man overleed zondag aan een schotwond in zijn borst. De man werd naar de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center (CMC) gebracht in een particuliere auto. De 18-jarige vrouw die hem naar het ziekenhuis bracht, is aangehouden.

De politie kreeg zaterdagavond informatie dat een man met een schotwond aan zijn borst naar de spoedeisende hulp zou worden gebracht. Agenten zijn direct naar het ziekenhuis gegaan om een onderzoek te starten.

Terwijl de recherche bezig was met het onderzoek in het ziekenhuis, kwam het nieuws dat de man aan zijn verwondingen was bezweken. De 18-jarige vrouw die bij hem was, wilde op dat moment geen enkele informatie verstrekken. Politieagenten die probeerden te achterhalen waar het incident had plaatsgevonden, konden geen informatie uit haar krijgen.

Dit was voor de recherche aanleiding om haar mee te nemen voor verhoor. De vrouw is vervolgens aangehouden op verdenking van moord of medeplichtigheid daaraan.

De politie heeft inmiddels het voertuig gelokaliseerd waarmee het slachtoffer naar het CMC was vervoerd. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.