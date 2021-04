260 miljoen aan subsidies onrechtmatig

WILLEMSTAD – De regering Rhuggenaath heeft in 2019 bijna 260 miljoen gulden aan subsidies verstrekt zonder de vereiste ministeriële beschikkingen of vastgestelde overeenkomsten. Negen stichtingen profiteerden hiervan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in haar rapportage over de jaarrekening 2019.

Vooral op het gebied van Onderwijs ging het mis. Ruim 200 miljoen gulden werd oncontroleerbaar verstrekt. De Rekenkamer zegt dat de kans nu groot is dat gemeenschapsgelden voor andere doelen zijn gebruikt en dat het geld niet meer teruggevorderd kan worden.