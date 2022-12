UPDATE: 26e dode in het verkeer heet Steven Mairon Panneflek

WILLEMSTAD – De man die vannacht in Montana op de kruising Hose Papa Liberia en de Kaya Sabana Baka om het leven kwam na een verkeersongeluk is de 45-jarige Steven Mairon Panneflek, geboren op Curacao.

De politie trof hem bij aankomst gewond aan in zijn auto, maar toen de ambulance arriveerde, gaf hij geen teken van leven meer.

Het ongeval gebeurde nadat Steven met hoge snelheid de macht over het stuur verloor en tegen lantaarnpaal botste. Hij droeg geen autogordel.

Met de dood van Steven komt het totaal aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer dit jaar op 26. Er is nog een volle week te gaan in 2022, en daarmee komt het trieste record van 2003 in zicht, toen 27 mensen het leven lieten in het verkeer. Het jaar daarop kwamen er zelfs dertig mensen om door een verkeersongeluk.