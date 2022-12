26e dode in het verkeer op de weg Hose Papa Liberia Curaçao

WILLEMSTAD – Vanochtend vroeg is in Montana op de weg Hose Papa Liberia een dode gevallen in het verkeer. Het gaat volgens interim-politiewoordvoerder Luis Curiel om een eenzijdig ongeluk.

De politie trof bij aankomst een man gewond aan in zijn auto, maar toen de ambulance arriveerde, gaf de man geen teken van leven meer.

Hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. De man is van de weg geraakt en tegen een muur aangebotst, vermoedelijk door hoge snelheid. Of er drank in het spel was wordt onderzocht.

Daarmee komt het totaal aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer dit jaar op 26. Met nog een volle week te gaan in 2022, komt het trieste record van 2003 in zicht, toen 27 mensen het leven lieten in het verkeer. Het jaar daarop kwamen er zelfs dertig mensen om door een verkeersongeluk.