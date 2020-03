Curacao.nu

5 Gedeeld

Zonder sedula toch terug

Ingezetenen van Curaçao in Nederland met een retourticket, maar zonder geldige sedula of bewijs van inschrijving kunnen toch terug. Deze personen kunnen zich uiterlijk 48 uur voor de vlucht melden via een speciaal formulier. Die is te vinden via de link https://bit.ly/39VcVfj.

Het Curaçaohuis zal na afstemming met Publieke Zaken in Willemstad (Kranshi), per mail aan betrokkene een brief verstrekken waarin wordt bevestigd dat de reiziger een ingezetene is van Curaçao. Deze informatie wordt ook doorgestuurd naar de luchtvaartmaatschappijen.

De oplossing gaat in voor de vluchten vanaf morgen, woensdag 18 maart.