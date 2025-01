Algemeen 2BAYS vraagt vergunningen aan voor Isla en Bullenbaai Redactie 27-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – 2BAYS, de opvolger van overheids-NV RdK heeft vergunningen aangevraagd om activiteiten in Emmastad en Bullenbaai te exploiteren, waaronder asfaltproductie, opslag en mengactiviteiten. Dat meldt de eigenaar van de Curaçaose raffinaderij in een persbericht.

De voorgestelde plannen omvatten de voortzetting van bestaande activiteiten en de eerste fase van een asfaltproductie faciliteit. Deze nieuwe stap draagt naar eigen zeggen bij aan de industriële energietransitie en economische ontwikkeling van Curaçao. 2BAYS benadrukt dat de milieueffecten van de plannen minimaal zijn door toepassing van maatregelen die voldoen aan Europese en Nederlandse milieuwetgeving.

Afgelopen donderdag gaf het ministerie van Volksgezondheid en Milieu (GMN) uitleg over de voorwaarden en procedures rondom de vergunningverlening. Het concept van de vergunningen wordt in maart of april openbaar gemaakt voor consultatie. Op dat moment kunnen belanghebbende opmerkingen indienen.